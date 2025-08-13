バンダイスピリッツは、『仮面ライダー鎧武』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー鎧武 ジンバーレモンアームズ」(13,750円)を、フィギュアイベント「TAMASHII NATION 2025」の開催記念商品として発売する。「仮面ライダー鎧武 ジンバーレモンアームズ」が、アームズチェンジを備えた最新フォーマットで真骨彫製法シリーズに登場する。「ジンバーレモンアームズ」の特徴である重装備のアームズ(鎧)を、紋様などのディテ