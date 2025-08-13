俳優の豊川悦司（63）が12日、自身のインスタグラムを更新。大物ギタリストとのツーショットを投稿した。「Rock 'n' roll, my friend.It always inspires me.」（ロックンロールだよ、友よ。いつもインスピレーションを与えてくれるんだ。）と記し、ギタリストの布袋寅泰とのショットをアップした。布袋も同じ写真を投稿。「武道館に訪れてくれた素敵なゲストの皆さんと。ライブは久しぶりの豊川悦司さん。ギタリズムTシャツ