福島県白河市は、放送中のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）」に登場する江戸時代後期の白河藩主・松平定信を多面的に紹介する取り組みに力を入れている。「寛政の改革」を主導して倹約や綱紀粛正に剛腕を振るったイメージが強いが、郷土の偉人で文化人であり、幕政・藩政で先駆的な政策をとったことへの理解を広めるのが狙いだ。その一つが「松平定信を知るためのガイドブック」（