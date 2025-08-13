デビュー25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、久しぶりとなる夏のEP『De-CODE』を、8月13日にリリースした。アニバーサリーイヤーの夏を彩る本作には、多方面で話題となる多彩な楽曲が収録されている。リード曲となる「ChaO!」は、8月15日（金）公開のSTUDIO4℃が贈る劇場アニメーション映画『ChaO』の主題歌で、アンデルセンが生んだ美しくも儚いおとぎ話「人魚姫」。その物語をベースにしたオリジナルアニメーション映画