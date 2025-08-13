アユニ・Dがフロントマンを務めるPEDROが、新作ミニアルバム『ちっぽけな夜明け』を9月10日発売することを発表した。今作は「昔の方がよかったとか舐めんなよ」というアユニ・Dの決意が感じ取れるキャッチコピーが掲げられ、原点回帰をコンセプトにアユニ・Dの内面を曝け出した作品。CD付属のBlu-ray / DVDには7月まで開催していた全国ツアーPEDRO TOUR 2025「LITTLE HEAVEN TOUR」の東京公演の模様が完全収録される。オフィシャル