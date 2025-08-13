【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：44,458.61 △483.52（8/12）NASDAQ：21,681.90 △296.50（8/12） 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って上昇となりました。ダウ平均は75ドル高の44,050ドルで取引を開始しました。対中関税の90日間の延期が好感されたほか、注目されていた7月のCPI（消費者物価指数）が概ね市場予想に沿った内容であったことが、次回9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で