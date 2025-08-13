今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第98話が13日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）は互いに隠していたことを打ち明け、新たに前を向く。それから7年の歳月が流れ−、いまだ漫画家として売れる気配のない嵩。そんなある日、いせたくや（大森元貴）が独特な雰囲気の六原永輔（藤堂日向）を連れて柳井家にやって来る。2人は嵩にミュージカルの舞台