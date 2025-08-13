◆米大リーグジャイアンツ―パドレス（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）パドレス・ダルビッシュ有投手（３８）が１２日（日本時間１３日）、左投げでブルペン入りして投球練習する様子をＲ・ニーブラ投手コーチが自身の「Ｘ」（旧ツイッター）に投稿し、ダルビッシュもリポストした。これまでも体のバランスを整えることなどを目的として左投げでのキャッチボールを練習に取り入れることはあっ