「爆笑問題」太田光と田中裕二が１２日深夜、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ爆笑問題カーボーイ」（火曜・深夜１時）に出演した。太田は、２人がパーソナリティーを務める「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜・午後１時）で１０日の生放送に親交の深い放送作家の高田文夫氏がゲスト出演したことを振り返った。「日曜サンデー」で７７歳の高田氏は５０年ぶりにＴＢＳに来たことを明かし「ＴＢＳ出禁だからよ