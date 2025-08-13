今回の大雨では、福岡県内でも交通機関がストップし、JR博多駅で一夜を明かしたという人もいました。気象台は、線状降水帯の発生はいまだ正確な予測ができないとして、最新の情報を確認して行動してほしいと呼びかけています。話を聞いたのは、福岡管区気象台の渡辺剛防災気象官です。福岡県宗像市で、降り始めからの雨量が600ミリを超え、観測史上最大となりました。予測を超える量の雨が降った場所もあるといいます。■福岡管区