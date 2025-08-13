貞子によって、“呪い”はAV機器を伝播することになった 夏といえばホラー。我が国でホラーといえば……そう、貞子だ。 1998年に公開された日本映画「リング」(監督：中田秀夫)は、ジャパニーズホラーの歴史を語る上で欠かせない名作。そこに登場する怨霊・山村貞子は、今もJホラーの代表的アイコンとして君臨している。 その功績は、“呪いのビデオ”という画期的なホラーアイテ