おいしい食材は余すことなく使い切って、存分に味わいたいもの。そこでオススメなのが、無駄のない「しめじ」の石づきの切り方！ちょっとした工夫で、大きく得しちゃうワザですよ。バラけにくいのでまな板も汚れません。 「しめじ」の石づきの切り方境目を切るのがポイント １.まず４等分します。 ２.石づきのある境目を見つけて…。 ３.その部分をカットしましょう！ ４.捨てる部分が少ないので、存分に食