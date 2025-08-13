Image: Grok 2025年8月11日、xAI（イーロン・マスクのAI企業）がAIモデル「Grok 4」を無料ユーザーに制限付きで開放しました。日本でもX（旧Twitter）から利用可能となっています。Grok 4は同社の最新AI、一部のAI評価サイトではOpenAIの「GPT-5」と並んで現在最高の評価を受けています。XのグローバルメニューからGrokにアクセス、モデルを「エキスパート」に切り替えることで試せます。利