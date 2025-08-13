【本日の見通し】ドル高一服の流れ継続かを見極める展開 今週最も注目の材料であった米消費者物価指数（CPI)は変動の激しい食品とエネルギーを除くコアの前年比が+3.1％と市場予想の+3.0%を上回る伸びとなった。前回6月の値は+2.9%、前回値を超える伸びとなっていた。 もっとも、1日の米雇用統計の弱さを覆すほどの強さではないと受け止められており、9月の利下げ期待が継続する形で発表直後に売りが出た。その後