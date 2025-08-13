【モデルプレス＝2025/08/13】俳優の庄司浩平が、自身26歳の誕生日となる10月28日に「庄司浩平写真集（タイトル未定）」（KADOKAWA）を発売決定。あわせて、先行カットとイベント情報も解禁された。【写真】庄司浩平、リーゼント風ヘアで雰囲気ガラリ◆庄司浩平、2nd写真集決定「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）でラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役として、そして「沼る！」と話題沸騰のドラマ、「40までにしたい10のこ