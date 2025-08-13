北川景子主演の映画『ナイトフラワー』(11月28日公開)に佐久間大介(Snow Man)、渋谷龍太(SUPER BEAVER)、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研の出演が決定した。上段左から佐久間大介(Snow Man)、渋谷龍太(SUPER BEAVER)、下段左から渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研(C)2025「ナイトフラワー」製作委員会第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた『ミッドナイトスワン』の内田英治監督が原案・脚本・監督を務めた映画『