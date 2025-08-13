現在放送中のテレビ朝日「仮面ライダーガヴ」でラキア・アマルガ/仮面ライダーヴラム役を演じている俳優、庄司浩平（25）の2冊目の写真集（タイトル未定、KADOKAWA）が26歳の誕生日である10月28日に発売される。テレビ東京「40までにしたい10のこと」では風間俊介（42）演じる主人公と恋する後輩社員役でも注目を集めている。文学好きで、これまでネットで短編小説を書いてきた。今作は書き下ろした14の文章を基にした物語形