格闘技を知らない人でも「Breaking Down」の名称だけはなんとなく聞いたことがあるのではないか。格闘技ブームは何度かの盛り上がりと衰退を繰り返し、今また新規のファンを獲得しているように見える。2000年代からこれまで約20年にわたる格闘技ブームの栄枯盛衰は、今どのような局面を迎えているのか。（フリーライター武藤弘樹）格闘技ブームが再燃する昨今7月27日にさいたまスーパーアリーナで格闘技イベント「超RIZIN.4」