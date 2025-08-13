『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）を韓国でリメイクしたドラマ『コンフィデンスマンKR』が、9月6日よりPrime Videoで配信されることが決定した。 参考：『コンフィデンスマンJP』なぜ人気シリーズに？ロマンス編ではジェシーの存在感を再確認 2018年4月期のフジテレビ月9枠でスタートした『コンフィデンスマンJP』は、脚本家・古沢良太による完全オリジナルの“コンゲーム”シリー