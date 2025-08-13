○経済統計・イベントなど ０８：５０日・国内企業物価指数 １０：３０日・５年物国債の入札 １０：３０豪・四半期賃金指数 １５：００独・消費者物価指数（改定値） ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ○決算発表・新規上場など 決算発表：トライアル，タウンズ，東北新社，Ａｉロボ，Ｌドリンク，ヨコレイ，ポラリスＨＤ，マツキヨココ，オイラ大地，オープンＨ，メタ