ソフトバンクに3連敗するなど今季初の4連敗を喫した日本ハムは本拠地・エスコンフィールドに戻って連敗ストップを狙う。先発の山崎はロッテ戦を得意としている。対戦成績は12勝5敗で勝ち星は球団別最多。23年7月11日から6連勝中で24年に日本ハムに移籍してからは無傷の4連勝中だ。 打線もロッテ先発の種市と好相性の選手が多い。田宮が5打数4安打の打率・800、奈良間は8打数5安打で・625、他にもレイエス・500、松本剛・467、