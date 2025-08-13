〈「村山さん、作家にとって直木賞は特別なんですか？」文芸評論家・三宅香帆が作家・村山由佳に問う！〉から続く「直木賞が欲しい」と願う人気作家の破壊的な情熱を描いた村山由佳さんの話題作『PRIZE―プライズ―』（以下、『プライズ』）。2025年1月の発売以降、主人公・天羽カインの姿が多くの人の心をざわつかせています。【写真】この記事の写真を見る（2枚）『PRIZE―プライズ―』書影文芸評論家の三宅香帆さんも本作に魅