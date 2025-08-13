１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円８４銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円６０銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安だった。 この日に発表された７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前月比の上昇率が０．２％と６月（０．３％）から鈍化した一方、食品とエネルギーを除くコアの伸び率は０．３