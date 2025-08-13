１３日の東京株式市場はリスクオンの地合いが続き、日経平均株価は４万３０００円台を回復しそうだ。前日に日経平均は終値で９００円近い上昇をみせ、４万２７００円台まで上値を伸ばし約１年１カ月ぶりに史上最高値を更新したが、きょうも米国株市場の大幅高を受けて買い優勢の流れが続きそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちの展開となり、フランスの主要株価指数であるＣＡＣ４０は反発したが、独ＤＡＸは３日続落と調整局