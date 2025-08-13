モデルのKoki，さん（22）が2025年8月8日、自身のインスタグラムを更新。二の腕あらわなノースリーブ姿を披露した。koki，さんは俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの次女。姉はフルート奏者でモデルのcocomiさん。「Recents」Koki，さんは「Recents」とし、二の腕あらわなノースリーブ姿の写真などを投稿。バッグとトップスはルイ・ヴィトンという。インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーのノースリーブトップスとス