SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「気」でした！■解説上から読むと「人気（にんき/じんき/ひとけ）」左から読むと「本気（ほんき）」右に向かって読むと「気運（きうん）」下に向かって読むと「気分（きぶん）」パッと思い浮かびまし