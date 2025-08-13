テニス女子元世界ランク４位の伊達公子さんが１３日、自身のインスタグラムに新規投稿。２２年に再婚した夫との浴衣２ショットをアップした。「２人で浴衣」と題し、「涼しげで夏を感じられる時間。彼はいつもスーツがほとんどだけど浴衣でお出かけはとても心地よかった！」とつづった。伊達さんは２０２２年１月に再婚し、同年９月の５２歳の誕生日に「５年ほど共に時間を過ごしてきた大切な人と人生を２人で歩みだしました」