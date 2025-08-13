― ダウは483ドル高と反発、米消費者物価指数が想定内で物価警戒が後退 ― ＮＹダウ 44458.61 ( +483.52 ) Ｓ＆Ｐ500 6445.76 ( +72.31 ) ＮＡＳＤＡＱ 21681.90 ( +296.50 ) 米10年債利回り4.292 ( +0.009 ) ＮＹ(WTI)原油 63.17 ( -0.79 ) ＮＹ金 3399.0 ( -5.7 ) ＶＩＸ指数14.73 ( -1.52 ) シカゴ日経225先物 (円建て)43275 ( +635 ) シカゴ日経225先物