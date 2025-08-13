13日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝147円79銭前後と、前日午後5時時点に比べ47銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円57銭前後と29銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース