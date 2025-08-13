愛猫の動きがなぜか遅すぎるため、獣医さんに診てもらった飼い主さん。獣医さんから告げられた診断結果は…？衝撃的な診断結果がTikTokに投稿されると、54万再生を突破。「そんなんあるんや！」「ただのいい子ww」「可愛すぎて死ぬw」とコメント欄が賑わいました！ 【動画：動きが遅すぎる猫→心配になり病院へ向かった結果…】 なぜか動きが遅すぎる猫 TikTokアカウント『Mori558』さまに投稿された、とある猫さんの奇妙な行動