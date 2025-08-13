米国務省＝ワシントン【ワシントン共同】米国務省は12日、世界約200カ国・地域を対象にした2024年版の人権報告書を発表した。バイデン前政権下の23年版より分量が大幅に縮小。トランプ政権と関係が良好なイスラエルやエルサルバドルなどの記述が減った一方、対立するブラジルや南アフリカなどには批判的なトーンが強まり、政権の姿勢を色濃く反映した内容となった。公共ラジオ（NPR）によると、全体の分量は23年版と比べ約3分