フジテレビで2018年4月期に放送し、その後シリーズ化され、映画、スペシャルドラマ、スピンオフドラマが制作されてきた人気作品『コンフィデンスマンJP』。このたび本作の韓国リメイク版『コンフィデンスマンKR』の制作が決定。さらに9月6日から、Prime Videoで240以上の国と地域で配信されることも発表された。【写真】パク・ミニョンが天才詐欺師に！韓国リメイク版のタイトルは、『コンフィデンスマンKR』。主演は、韓国ド