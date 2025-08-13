13日（水）天気が回復し、日差しと猛暑が復活する見込みです。＜13日（水）の天気＞前線の活動が弱まり、全国的に高気圧に覆われてきています。大雨が続いていた九州や北陸も含め、日中は晴れ間のでるところが多いでしょう。日差しが届くぶん気温も上がって厳しい暑さになりそうです。気温の上昇と湿った空気の影響で、午後は内陸や山沿いを中心ににわか雨や急な雷雨があるでしょう。局地的には短時間に激しく降るおそれがあります