友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はデートに母親を連れてくる彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞菜摘はデートに母親を連れてくる彼氏の真人に、不満を持っていました。デートは楽しいけれど、やっぱり2人で行きたいと悩む菜摘。意を決して真人にデートは2人で行きたいと相談したところ…