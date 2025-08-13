動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』。7月31日から配信スタートし、配信開始から2週間たった現在、日本のNetflix週間シリーズTOP10で1位を獲得、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で8位となるなど、日本のみならず世界中で大きな反響が広がっている。妥協なき撮影の裏側に迫ったメイキングムービー＆役者陣の素顔を抑えたオフショットが到着した。【動画】『グラスハート』撮