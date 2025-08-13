『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』(公開中)でゲスト声優を務めたお笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二と西村瑞樹にインタビュー。演じた役との共通点や、本作でピンチに直面するしんのすけたちにちなみ、コンビとしての最大のピンチについて話を聞いた。バイきんぐの小峠英二と西村瑞樹撮影:加藤千雅『映画クレヨンしんちゃん』シリーズ32作目となる本作は、しんのすけたちカスカベ防衛隊がインドを舞