Amazonプライムビデオは13日、18年4月期のフジテレビ系月9ドラマからスタートし、19、20、22年に映画化された、長澤まさみ（38）主演の人気シリーズ「コンフィデンスマンJP」をリメークした「コンフィデンスマンKR」（全12話、毎週土、日曜に新エピソード配信予定）を、9月6日（土）から240以上の国と地域で世界独占配信すると発表した。大ヒットドラマ「私の夫と結婚して」でヒロインを演じたパク・ミニョン（39）が主演を務め、