今年7月、ドイツで開催された「FISUワールドユニバーシティゲームズ」で、インドアとビーチバレーボールの両方に出場した水町泰杜（ウルフドッグス名古屋／トヨタ自動車ビーチバレーボール部）。大会でペアを組んだ黒澤孝太（明治大学４年）との向き合い方、そして一人のビーチバレーボール選手として強くした思いとは。７月のワールドユニバーシティゲームズに出場した水町【ビーチバレーのペア作りの難しさ】水町にとって"二