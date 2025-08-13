ロバート・パティンソン主演『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編映画『ザ・バットマン2（原題）』に、バットマンの相棒・ロビンが登場する──そんな噂がささやかれるなか、新DCユニバースを率いるジェームズ・ガンがこの説を完全否定した。 ロビンはバットマンと共に戦う若きサイドキック（相棒）で、初代はディック・グレイソン（のちのナイトウィング）、二代目はジェイソン・トッド