近年、高齢者の一人暮らしは増加しており、「孤独死」という言葉は身近な社会課題として意識されています。見守りサービス『らいみー』を提供する株式会社Tri-Arrow（岐阜県高山市）が実施した「孤独死」に対する意識調査によると、半数以上の人が「最近、家族や親しい人との連絡が減っていると感じる」と回答しました。また、“孤独死”を「自分自身のリスクとして意識」している人が約7割に上ることがわかりました。【表】“孤独