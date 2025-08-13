年初来、海南省ではインバウンド観光人気が続いている。新華網が伝えた。海南省旅遊・文化広電体育庁によると、2025年上半期に海南省を訪れ、宿泊した外国人観光客の数は前年同期比31．7％増の延べ65万2900人に達した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）