東京・杉並区の居酒屋で火事があり、現場は一時騒然とした。12日午後11時ごろ、杉並区荻窪駅近くの居酒屋で火事があり、消防車など19台が出動し現場は一時騒然とした。店は当時営業中で、調理中に出火したとみられ、火を消そうとした従業員1人が手にやけどを負ったが、客は全員逃げて無事だった。警察は、くわしい出火原因を調べている。