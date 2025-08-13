懐かしくて、あたたかい。そんな“ブリティッシュ サマー”の香りを纏うなら、ジョー マローン ロンドンから登場する限定フレグランス「オレンジ マーマレード コロン」がおすすめ♡ラズベリー＆バニラのアイスや、マーマレードサンドを思わせる甘酸っぱい夏の記憶を香りに閉じ込めて。2025年8月6日から阪急うめだ本店で先行発売、8月8日より店舗限定展開、9月1日からは全国