「紀ノ国屋」は、8月13日（水）から、人気アイテム「クーラーバッグ L」の新色を、一部店舗で順次発売する。【写真】シックなパールブラックもオシャレ！「クーラーバッグL」全3色一覧■機能性も抜群今回登場するのは、保冷剤ホルダー付きで、高い保冷効果を発揮する「クーラーバッグ L」の新色3種。カラーバリエーションは、パールホワイト、パールピンク、パールブラックの3色展開で、いずれも光の当たり具合で柔らかく