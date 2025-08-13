JR西日本によりますと、きょう（13日）午前7時15分ごろ、JR瀬戸大橋線の備中箕島～妹尾間の踏切で、遮断棒が下りた踏切内で、人が渡れずに取り残されたとみられるということです。 児島（6:50）発・岡山行きの普通列車の運転士が発見し、非常ブレーキをかけて停車。人との接触はなく安全を確認した上で、運転を再開しています。 この影響で、JＲ瀬戸大橋線は、茶屋町～岡山間で5分～10分程度の遅れが出