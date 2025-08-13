伊勢神宮・内宮（ないくう）への入口にかかる宇治橋から猿田彦神社方面へ続く、情緒豊かな通りが「おはらい町」だ。そんなレトロな雰囲気漂う石畳の通りに五十鈴川（いすずがわ）を望む『五十鈴川カフェ』がある。地元の老舗菓子店やグルメな名店が軒を連ねる通りの中でも長年支持を集め、多くの人に愛され続ける隠れ家カフェの魅力とは？おかげ横丁にひっそりと佇む、情緒あふれるリバーサイドカフェ通りから奥まった場所にある、