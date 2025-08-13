８日に大雨に見舞われ深刻な被害が出た鹿児島県姶良市の湯元敏浩市長（６１）が、被災後にフェイスブック（ＦＢ）で、「冬はカニ食べに視察に行きますねその時は飲みましょう」などと投稿していたことがわかった。この大雨で同市では一時約１万７０００戸が断水するなどした。湯元市長は９日、断水対応策をＦＢで告知。これに対する知人からのコメントに返信する形で今回の投稿を行った。家族の指摘を受け、削除した。湯元