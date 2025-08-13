ウクライナ侵攻をめぐる、アメリカとロシアの首脳会談を前に、EU（＝ヨーロッパ連合）の加盟国の首脳らが、「国境は力によって変更されてはならない」などと主張しました。【映像】EU加盟国による声明ハンガリーを除くEU加盟国の首脳らは12日に発表した声明で、「公正で持続的な平和に向けては、国際法を尊重する必要があり、国境は力によって変更されてはならない」と主張しました。15日に予定されるアメリカとロシアの首脳会