韓国の前大統領夫人・金建希氏が、株価操作に関与したなどの疑いで逮捕されました。大統領経験者の妻が逮捕されるのは初めてです。【映像】尹前大統領夫人・金建希氏逮捕 株価操作など関与かソウル中央地裁は12日夜、尹錫悦前大統領の妻・金建希氏の逮捕状を発付したと発表しました。「証拠隠滅の恐れがある」と説明しています。金氏をめぐる不正疑惑を捜査する特別検察官は7日、株価操作に関与した資本市場法違反やあっせん