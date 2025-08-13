日経平均株価が1年1カ月ぶりに史上最高値を更新したことを受けて、大手証券会社の幹部はアメリカの景気や金利の動向などを今後のリスク要因として指摘しました。【映像】日経平均が最高値更新 リスクは米景気や金利動向「上ぶれシナリオを考えると（年末までに）4万5000円位を、関税の話がよりポジティブな方向に向かうであったりだとか、企業業績が改善に向かうとかそういったものが必要な要素としては考えられますね」（野村証